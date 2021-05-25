شكرا لمتابعة خبر عن «الموارد البشرية» تُجيب على أبرز الأسئلة الشائعة لبرنامج «نطاقات» المطور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن برنامج نطاقات المطور يهدف إلى المساهمة بتقليص نسب البطالة بشكل متدرج وسهل وذي أمد کافٍ وممتدّ لثلاث سنوات قادمة.

وقالت الوزارة إن االربنامج يهدف أيضًا إلى المساهمة بتحسين مؤشرات التنافسية لبيئة الأعمال، وبالتالي استقطاب الاستثمارات الأجنبية الواعدة للمملكة.

وأضافت : وكذلك تبسيط البرنامج من خلال تقليص ودمج مجموعات الأنشطة الاقتصادية بنطاقات، واستخدام معادلة رياضية بدلًا من النسب المبنية على أحجام محددة وثابتة للمنشآت.

وأشارت إلى أن البرنامج سيساهم في توطين أكثر من (340) ألف وظيفة خلال (3) سنوات، مع الأخذ بعين الاعتبار أعداد خريجي وخريجات المدارس والمعاهد والجامعات، الأمر الذي سيسهم في تقليص نسبة البطالة للسعوديين.

وأكدت على أنَّه تمَّ تطوير الحاسبة الخاصة بالبرنامج لتسهيل معرفة المنشآت النسب التوطين المطلوبة منها المدى زمني ممتد حتى ثلاث سنوات قادمة، ولمزيد من التفاصيل نأمل الاطلاع على الدليل الإجرائي المعد لذلك وفق كلامها.

وتابعت أنه تمَّ دمج مجموعات نطاقات للأنشطة الاقتصادية في محرك نطاقات المطور بناء على معايير محددة لمنح منشآت سوق العمل مرونة أكبر مع إعطاء الأنشطة ذات الاختصاص والاختلاف خصوصية تساهم في استقرارها.

وأوضحت أنَّه تمَّ إعادة توزيع الأنشطة الاقتصادية المعتمدة في (ISIC-4) في مجموعات برنامج نطاقات لتلك الأنشطة بناء على معايير محددة مما يساهم في تبسيط تصميم البرنامج وزيادة الوضوح للمنشآت، الأمر الذي سيُسهّل على المنشآت معرفة ومتابعة نسب التوطين المطلوبة منها.

كما أكَّدت أنَّ البرنامج يشمل جميع المنشآت العاملة في سوق العمل. والمندرجة في برنامج نطاقات، مؤكدة على أن المنشأة غير الملتزمة في برنامج نطاقات والواقعة في النطاق الأحمر لن تستفيد من خدمات الوزارة المقدمة على المنشآت التي لديها خمسة عمال فأقل حيث يكتفي بعامل سعودي مسجل على المنشأة.

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