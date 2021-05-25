شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: اليوم أول أيام البطين وهذه خصائصه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أوضح الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الثلاثاء، أول أيام نجم "البطين"، وهو النجم الثاني من نجوم الثريا والنجم السابع من نجوم فصل الربيع وآخرها.

وقال الحصيني: "عدد أيام نجم البطين 13 يوما، أجواءه حارة نهارا، ويعتبر من مواسم الأمطار لكنه قليل المطر عدا المناطق الجنوبية والغربية من المملكة".

وأضاف: "يجف فيه العشب، وفيه بداية نشاط رياح البوارح التي غالبا تتأثر بها منطقة الخليج العربي وشرق منطقتي القصيم والرياض".

وتابع: "البطين من النجوم الشامية، يحبس الماء عن الأشجار المزهرة حتى انعقاد الثمرة، وتجنى فيه باكورة البطيخ -الحبحب-، وتزداد فيه حاجة الاشجار للماء بسبب الحرارة وقلة الرطوبة، ويغرس فيه قصب السكر".