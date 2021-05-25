شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. مستشار قانوني يوضح كيفية حصول المرء على حقه قانونيًا حال تصويره دون علمه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد المستشار القانوني، إبراهيم المشعل، أن ما قام به مؤخرًا أحد مشاهير التواصل الاجتماعي من تصوير فتاة تعمل في أحد المقاهي والتنمر عليها يعد جريمة معلوماتية يعاقب عليها القانون.

وأضاف، خلال استضافته في قناة الإخبارية، أن مثل هذا التصرف يعد انتهاكا لخصوصية الآخرين وجريمة يعاقب عليها القانون،ويمكن للمرء أخذ حقه حال تصويره دون علمه.

وأوضح الخطوات القانونية التي يتم اتباعها في هذه الحالة، وهي التقدم ببلاغ لدى الشرطة، والسير في إجراءات التقاضي في المحكمة الجزائية، مؤكدًا أن النظام حينها سيُعيد له حقه.

كما أكد أن بعض المشاهير يفتقرون للثقافة القانونية لذلك بعضهم ينتهك حقوق الآخرين بتصويرهم دون علمهم، لافتا إلى الوعي ونشر الثقافة القانونية ستمنع تكرار مثل هذه السلوكيات المخالفة.