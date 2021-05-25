6 أشخاص يعتدون بالضرب والطعن على مقيم مالي بـ«الشرائع».. والنيابة تحقق

باشرت الدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة تهجُّمًا واعتداءً بالضرب والطعن من قِبل 6 أشخاص كانوا في حالة غير طبيعية، على مقيم مالي الجنسية داخل منزله الشعبي بحي شرائع المجاهدين.

وتشير التفاصيل التي حصلت عليها "عاجل" أنَّ غرفة العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة 911 ، تلقَّت بلاغًا من المقيم "ع، ب" مالي الجنسية، يؤكد في بلاغة أنَّ عدد 6 أشخاص طرقوا باب منزلهم الشعبي بحي شرائع المجاهدين، وأثناء فتح شقيقه الباب انهالوا علية بالضرب المبرح والطعن وإشهار السلاح الناري "مسدس" لكل من يحاول إنقاذه من أيديهم.

وعقب ذلك قاموا بحمل المجني عليه بين أيديهم، ونقله في سيارتين نوع " كرسيدا مظلله "وو نيت نوع "هايلكس"، وغادروا الموقع وشقيقه المصاب معهم، وأثناء مباشرة الجهات الأمنية لحالة البلاغ وجد بالموقع آثار عراك ودم .

وجرى التعميم على كافة الجهات الأمنية المختصة، للقبض على الجناة، وإنقاذ حياة المصاب الذي اختطفوه بعد الاعتداء عليه، ورصد رجال الأمن السيارة نوع الونيت وهي مصدومة في جدار قريب بالحي، وتمّ القبض على السائق ووجد به آثار من حادث الاصطدام، وكان في حاله غير طبيعية "سكر" كما وجد المجني عليه بالمقعد الخلفي وحالته خطرة من آثار الطعن .

وتمَّ نقلهم عبر فرق الهلال الأحمر لطوارئ مستشفى الملك فيصل بالششة، حيث تمَّ تنويم المجني عليه لأن إصابته خطرة، والتحفظ على السائق المصاب، وإعداد تقرير عن الحالة بشكل كامل وتسليمها لمركز شرطة الشرائع وإخطار فرع النيابة العامة بحكم الاختصاص .