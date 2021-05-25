الصحة: إعطاء أكثر من 13 مليون جرعة لقاح كورونا

كشفت وزارة الصحة عن إعطاء أكثر من 13 مليون جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

ودعت الوزارة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إلى ضرورة التسجيل لأخذ اللقاح قائلة «خذ الخطوة، خذ اللقاح وسجل الآن عبر تطبيق صحتي. http://onelink.to/yjc3nj».

وفي وقت سابق حذرت وزارة الصحة، من تأثير فيروس كورونا المستجد، على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مشيرة إلى أن التحصين أهم خطوة لحمايتهم وخفض خطورة الإصابة.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الصحة على موقع «تويتر»: «تأثير كورونا يتضاعف مرات عديدة عند كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لذلك يعد التحصين أهم خطوة لحمايتهم وخفض خطورة الإصابة بإذن الله».

ونشر الحساب الرسمي للصحة انفوجراف يوضح تأثير كورونا عليهم؛ قائلًا: «أثبتت الدراسات للوفيات بالمملكة أن الفئات الآتية أعلى خطورة للوفاة بفيروس كورونا»؛ حيث جاءت الفئات كالآتي:

- الفئة العمرية 50 عامًا فأكثر يشكلون نسبة 78% من الوفيات.

- مرضى السكري معرضون للوفاة أكثر بـ6 أضعاف مقارنة بالأصحاء.

- مرضى الضغط معرضون للوفاة أكثر بـ5 أضعاف مقارنة بالأصحاء.

- مرضى السمنة وقصور الكلى معرضون للوفاة أكثر بـ5 أضعاف مقارنة بالأصحاء.

- المصابون بالسكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة معرضون للوفاة أكثر بـ66 ضعفًا مقارنة بالأصحاء.

وأشارت إلى أن الدراسات أوضحت أن وفيات الأشخاص المحصنين 0%.