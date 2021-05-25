مخالف ينتحل صفة رجل أمن لسرقة مقيم.. وشرطة مكة تلقي القبض عليه

تباشر النيابة العامة وشرطة العاصمة المقدسة ممثلة بمركز شرطة المنصور التحقيق مع مخالف نيجيري الجنسية بالعقد الثالث من العمر، بعد انتحاله صفة رجل أمن بإدارة التحرى والبحث جنائي، واستيقافه مقيمًا يمنيًّا داخل أحد شوارع الحي وسلبه حافظة نقوده وجواله.

وكشفت مصادر «عاجل» أن الجاني «ع ، أ ، م»، ترصد شابًا مقيمًا يمنى الجنسية، واستوقفه في الحي المشار إليه مدعيًّا أنه رجل أمن وطلب منه إظهار أقامته، وسلب جواله وحافظة نقوده، وهرب من الموقع عندما رفع المجني عليه صوته، طالبًا المساعدة من قريب له يسكن نفس الشارع.

وتلقت غرفه العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة 911 بلاغًا بشأن الواقعة، وتمت مباشرتها من قبل الدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة، وتم تحديد شخصيه الجاني بعد أن أدلى المجني عليه بأوصافه، وألقى رجال الدوريات الأمنية القبض عليه.

جرى تسليم الجاني وملف الحالة لمركز شرطة المنصور، بعد إيقافه والرفع ببصماته للأدلة الجنائية لكشف سجله الإجرامي، وتحويل ملف القضية إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.