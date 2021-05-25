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شاهد.. عملية إنقاذ 4 قطط سقطت داخل خزان للصرف الصحي بالرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

باشرت جمعية "رحمة" للرفق بالحيوان ومقرها الرياض، قبل 3 أيام بلاغًا يفيد بسقوط 4 قطط صغيرة داخل خزان الصرف الصحي.

وعلى مدار الأيام الثلاث الماضية، استطاعت فرق الإنقاذ إخراج 3 قطط، فيما لا زالت الرابعة عالقة بالداخل.

ونشرت الجمعية عبر حسابها الرسمي، مقطع فيديو وثق عملية الإنقاذ للقطط الصغيرة، وإطعامها، موضحة أنها ستعاود المحاولات اليوم الثلاثاء، لإنقاذ القطة الأخيرة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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