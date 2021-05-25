شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. عملية إنقاذ 4 قطط سقطت داخل خزان للصرف الصحي بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

باشرت جمعية "رحمة" للرفق بالحيوان ومقرها الرياض، قبل 3 أيام بلاغًا يفيد بسقوط 4 قطط صغيرة داخل خزان الصرف الصحي.

وعلى مدار الأيام الثلاث الماضية، استطاعت فرق الإنقاذ إخراج 3 قطط، فيما لا زالت الرابعة عالقة بالداخل.

ونشرت الجمعية عبر حسابها الرسمي، مقطع فيديو وثق عملية الإنقاذ للقطط الصغيرة، وإطعامها، موضحة أنها ستعاود المحاولات اليوم الثلاثاء، لإنقاذ القطة الأخيرة.