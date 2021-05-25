شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يتعرض للضرب على يد زوجته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

انتهت مشادة كلامية بين مواطن وزوجته، باعتداء الزوجة على الزوج بالضرب باستخدام طفاية السجائر الخاصة به، ما أسفر عن إصابته بجرح في رأسه.

وقرر الزوج مقاضاة زوجته، برفع قضية تعويض ضدها، مؤكدا أنه سيقوم بتطليقها بعد كسب القضية، بحسب الوطن.

ومن جانبه أوضح المحامي ريان الغامدي أنه في حالة تقديم الزوج تقرير طبي يكشف تفاصيل الحالة وعمق الجرح فهذه تعتبر من جرائم الاعتداء على النفس، وقد يصل الأمر بالحكم بالغرامة على الزوجة.