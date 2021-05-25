أخبار السعودية اليوم.. وزارة الصحة: 6 فئات الأكثر تضررًا من خطورة فيروس كورونا.. و3 إجراءات تمنع انتشار الفيروس

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الإثنين، حيث جددت وزارة الصحة التذكير بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية (لبس الكمامة، عدم المصافحة، وتطبيق التباعد الاجتماعي)، للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، وإلى التفاصيل:

وظائف الأئمة والخطباء.. الشورى يطالب بزيادة العدد وفق نظام العقود

طالبت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى اليوم الاثنين، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بتفعيل قراراتها وتعاميمها بخصوص من يتولى الإمامة والأذان في الجوامع والمساجد، واستحداث المزيد من وظائف الأئمة والخطباء، وفقًا لنظام العقود، جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الثامنة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها اليوم -عبر الاتصال المرئي- برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

تركي آل الشيخ في قصر الاتحادية.. الرئيس المصري يستقبل رئيس هيئة الترفيه

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، المستشار تركي آل الشيخ، مستشار الديوان الملكي بالسعودية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بأن المستشار تركي آل الشيخ نقل إلى الرئيس السيسي تحيات وتقدير الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وزارة الصحة: لقاحا فايزر وأسترازنيكا ممنوعان على أصحاب الحساسية المفرطة

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، موقف أصحاب «حساسية البنج» بشأن الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، وقالت الوزارة، إن أي من لقاحي كورونا (فايزر أو أسترازنيكا)، ممنوع أخذه لمن لديهم حساسية مفرطة معروفة للقاحين أو أحد مكوناتهما (بعد الجرعة الأولى)، أما باقي أنواع الحساسية الشديدة هي محاذير يمكن معها إعطاء اللقاح تحت المراقبة، جاء ذلك ردا من وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي «الصحة 937» بموقع «تويتر»، على تساؤل وردها بشأن حالة سيدة تعاني من حساسية البنج بعد إجرائها عملية قيصرية، ومدى مناسبة لقاح كورونا لها.

وزارة الصحة: 6 فئات الأكثر تضررًا من خطورة فيروس كورونا

حذرت وزارة الصحة، من تأثير فيروس كورونا المستجد، على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مشيرة إلى أن التحصين أهم خطوة لحمايتهم وخفض خطورة الإصابة، وقال الحساب الرسمي لوزارة الصحة على موقع «تويتر»: «تأثير كورونا يتضاعف مرات عديدة عند كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لذلك يعد التحصين أهم خطوة لحمايتهم وخفض خطورة الإصابة بإذن الله».

3 إجراءات تمنع انتشار كورونا.. وزارة الصحة تذكر بـ«التدابير الوقائية»

جددت وزارة الصحة التذكير بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية (لبس الكمامة، عدم المصافحة، وتطبيق التباعد الاجتماعي)، للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1157) حالة مؤكدة وتعافي(987) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9130) حالة منها (1334) حالة حرجة، ووصل إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (442071) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (425677) حالة.

استثناء 6 فئات من الحجر الصحي المؤسسي مع تطبيق الإجراءات الاحترازية عليهم

كشف الدليل الإرشادي الصادر من هيئة الطيران المدني، عن6 فئات مستثناة من الحجر الصحي المؤسسي ويتم تطبق عليهم الإجراءات الاحترازية، وأوضح الدليل الإرشادي الصادر عن هيئة الطيران المدني، أن الحجر الصحي المؤسسي ينطبق على جميع القادمين "غير المحصنين" من خارج المملكة على نفقة المساف، مشيرًا إلى أن تم استثناء الفئات التالية من الحجر الصحي المؤسسي، على أن تطبق عليهم الإجراءات الاحترازية

واقعة اصطياد صقرين في «جبال القهر» بجازان تنتهي بضبط مواطنَين

صرح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أن الجهات الأمنية ضبطت مواطنَين اصطادا صقرَي شاهين (جبليّين) في جبال القهر بمنطقة جازان، وأوضح الرائد المالكي أن الأمن العام ممثلاً بشرطة منطقة جازان تمكن من ضبط المخالفَين بالتنسيق مع القوات الخاصة للأمن البيئي ونادي الصقور السعودي، وتمت إحالتهما إلى الجهات المختصة لتطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، مشددًا على أن صيد الصقور يخالف اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

تنبيه من الدفاع المدني لسكان الشرقية: أمطار وسيول مرتقبة

نوهت المديرية العامة للدفاع المدني إلى هطول أمطار قد تصل حد السيول على المنطقة الشرقية، اعتدادًا بالتنبيه الوارد من المركز الوطني للأرصاد بهذا الشأن.

وقال المديرية، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إنَّ تنبيها متقدما من المركز الوطني للأرصاد يفيد بفرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية يشمل «الخفجي، النعيرية، حفر الباطن، قرية العليا»، وذلك حتى الساعة 11:55 مساء اليوم الإثنين، مشيرًا إلى أن الأمطار المتوقعة تكون من متوسطة إلى غزيرة ويصحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ بمستوى الرؤية الأفقية مع احتمالات تساقط البرد وجريان السيول.

نظام ساهر.. «المرور» يوضح أحقية الاعتراض على المخالفات الواردة بالخطأ

أوضح المرور السعودي، أحقية الاعتراض على المخالفات المسجلة بالخطاء حال ورودها عبر نظام ساهر، جاء ذلك ردا على تساؤل أحد المستفيدين، وقال المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن المستفيد يمكنه مراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها.

«طقس الثلاثاء».. مناطق تتأثر بأمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة

توقع المركز الوطني للأرصاد بتقريره لطقس غد الثلاثاء، هطول أمطار رعدية على مرتفعات نجران، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما توقع المركز سماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين يتوقع تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على حائل، الجوف، الحدود الشمالية وأجزاء من منطقة المدينة المنورة.

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