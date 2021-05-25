شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 4000 كيلو جرام من الخضراوات الفاسدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجحت بلدية الخبر في ضبط وإتلاف أكثر من 4000 كيلوجرام من الخضراوات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي قبل نزولها للأسواق.

وأسفرت جهود البلدية عن ضبط هذه الكمية الكبيرة في أحد المستودعات جنوب الخبر، وذلك قبل وصولها للمستهلكين.

وأشار رئيس البلدية م. سلطان الزايدي إلى أن المراقبين يقومون بعملهم بجولات تفتيشية ورقابية على كافة أحياء الخبر؛ لرصد المخالفين وضبطهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنهم، لافتًا إلى حرص البلدية على منع الباعة الجائلين في كافة أنحاء المدينة، خاصة أن الكثير من المنتجات التي يبيعونها تكون مجهولة المصدر، بالإضافة إلى سوء العرض والتخزين، ما يُعرِّض المنتجات للتلف، وبالتالي يُعرِّض صحة وسلامة السكان للخطر، مؤكدًا في الوقت ذاته استمرار تلك الجهود وضرورة دعمها؛ لما لها من أثر كبير في الحفاظ على الصحة العامة والمظهر العام للخبر، داعيًا إلى الالتفات إلى ما يقدم لهم حفاظًا عليهم وعلى عوائلهم، والابلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى بلدية عبر مركز 940.