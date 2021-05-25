شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حقوق الإنسان يبحث التعاون مع «كليفر لي» وسفيرة هولندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبرز رئيس هيئة حقوق الإنسان د. عواد العواد، جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، في دعم حقوق الإنسان، وما قامت به المملكة في هذا الشأن وشملت أكثر من 90 إصلاحاً.

وبحث خلال استقباله في مكتبه أمس وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المملكة المتحدة جيمس كليفر لي، أوجه التعاون المشترك بين البلدين، خاصة ما يتعلق بحقوق الإنسان.

كما استقبل د. العواد في مكتبه أمس، سفيرة مملكة هولندا لدى المملكة جانيت ألبيردا، وبحث الجانبان أوجه التعاون المشترك بين البلدين، لا سيما في مجالات حقوق الإنسان وسبل تعزيزها.

وأشاد العواد بعمق العلاقات التي تربط المملكة بهولندا، منوهاً بأهمية مثل هذه الزيارات بين الجانبين لتبادل وجهات النظر حول العديد من الملفات والقضايا بما يعزز الشراكة وآفاق التعاون. وأوضح أن المملكة في ظل رؤية 2030 نفذت إصلاحات عديدة ومتلاحقة في مختلف مجالات حقوق الإنسان.