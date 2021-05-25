شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين لـ «غني»: نتمنى المزيد من الأمن والاستقرار لأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، اتصالاً هاتفيًا أمس، من رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية د. محمد أشرف غني، عبر فيه عن تهنئته بعيد الفطر المبارك.

وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة، معربًا -حفظه الله- عن تمنياته بأن تحقق جمهورية أفغانستان المزيد من الأمن والاستقرار. كما تم خلال الاتصال، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها. من جهة أخرى تلقى خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، اتصالًا هاتفيًا أمس من رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية محمد بخاري، هنأه فيه بعيد الفطر المبارك.

وقد بادله خادم الحرمين الشريفين، التهنئة بهذه المناسبة المباركة. كما عبر خادم الحرمين الشريفين، عن تعازيه له في وفاة قائد الجيش النيجيري، ومواساته -حفظه الله- لذوي الفقيد. وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.