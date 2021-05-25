شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يصل إلى القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأوليمبية العربية السعودية رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، أمس، إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله في مطار القاهرة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، والمهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وتأتي هذه الزيارة لمناقشة عدد من البرامج المشتركة في الجانب الرياضي، إضافة إلى دراسة إقامة وتنفيذ عدد من المبادرات الرياضية المتنوعة، التي تخدم جميع الرياضيين في البلدين الشقيقين، كما سيحضر سموه جانبًا من منافسات بطولة كأس العرب للصالات، المقامة حاليًا في القاهرة.