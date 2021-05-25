1157 إصابة بـ «كوفيد 19» وارتفاع «النشطة»

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة، أمس، 1157 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي بالمملكة إلى 442071 بينهم 9130 حالة نشطة، منها 1334 حرجة.

ووضحت الوزارة أنه جرى تسجيل 987 حالة تعاف ترفع إجمالي الشفاء من الفيروس بالمملكة إلى 425677 حالة، مشيرة إلى وصول الوفيات إلى 7264 بإضافة 15 حالة وفاة جديدة. وحذرت الوزارة من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدة على الجميع أهمية استمرار التقيد بها حتى يصل المجتمع إلى بر الأمان. ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات الفيروس.