شكرا لقرائتكم خبر عن 1.3 مليون مستفيد من «تأكد» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.