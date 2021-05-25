شكرا لقرائتكم خبر عن علاج المقيمين والخليجيين القادمين للمملكة على نفقة الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن علاج المقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي ، من كورونا ، إذا استدعى الوضع الصحي إيداعهم المستشفى، على نفقة الدولة، وعلاج القادمين بتأشيرة زيارة، على نفقة تغطية التأمين.

وأوضحت أن عزل القادمين المصابين إلى المملكة، في مقرات الحجر الصحي المؤسسي يكون من 10- 14 يوما حسب حالة التعافي، لمن لا يستدعي وضعه الصحي التنويم في المستشفى، على أن يعاد كل من لا يستوفي الشروط من القادمين، ويتحمل الناقل الجوي التكاليف المترتبة على ذلك، مشيرة إلى أن الناقلات الجوية في مطار المغادرة، تتولى مهمة التحقق من الحالة الصحية للمسافر وفق الإثباتات التي يقدمها المسافر ومدى استيفائها للمتطلبات والاشتراطات المعتمدة من وزارة الصحة، وذلك قبل إصدار بطاقة الصعود، وعند الوصول إلى المملكة تجري وزارة الصحة عملية التحقق من الحالة الصحية.

وأكدت الهيئة أن الحجر الصحي المؤسسي يطبق على جميع القادمين من خارج المملكة على نفقة المسافر، بدءاً من ساعة الوصول. وأوضح الدليل الإرشادي الذي أصدرته الهيئة أمس، الفئات المستثناة من الحجر الصحي المؤسسي والإجراءات المتعلقة به مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تعتمدها وزارة الصحة، وتشمل المواطنين والمواطنات وزوجة المواطن، وزوج المواطنة، وأبناء وبنات المواطنة والعمالة المنزلية، والمرافقة لأي من الفئات المذكورة، على أن يطبق على غير المحصنين منهم الحجر الصحي المنزلي لمدة 7 أيام، وأن يتم إجراء فحص PCR لهم في نهاية مدة الحجر ابتداءً من اليوم السادس مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة.

وبالنسبة للوفود الرسمية، ومن يحملون تأشيرة دبلوماسية والدبلوماسيين وعائلاتهم من المقيمين، يطبق عليهم الحجر الصحي في منازلهم حسب ما تعتمده وزارة الصحة، وتكون مدة الحجر الصحي المؤسسي لجميع القادمين من خارج المملكة ما عدا الفئات المستثناة 7 أيام من الدول المسموح لها بطريقة الحجر الصحي المؤسسي، ويتم احتسابها من ساعة الوصول إلى مقر الحجر المؤسسي، وفق النموذج الذي تعده هيئة الصحة العامة وذلك بفحص PCR في اليوم السابع، وتنتهي مدة الحجر لمن تظهر نتيجة فحصه سلبية مع عدم ظهور أعراض عليه وقت صدور النتيجة ابتداء من اليوم الثامن، ويُستثنى من إجراء فحصي PCR القادمون دون سن الثامنة.

وأوضحت الهيئة أن الناقل الجوي مسؤول عن توضيح اشتراط الحجر الصحي المؤسسي على الراغب بالقدوم إلى المملكة والحصول على تأمين صحي لتغطية مخاطر فيروس كورونا، ومن يخالف ذلك يخضع لجدول العقوبات، ويكون حجز مقرات الحجر الصحي المؤسسي عبر الناقل الجوي، إذ تتعاقد الناقلات مع مرافق الحجر الصحي المؤسسي المعتمدة من وزارة السياحة.