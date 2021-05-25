شكرا لقرائتكم خبر عن 1500 جولة تغلق 7 منشآت مخالفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأول، 7 منشآت وسجلت 87 مخالفة لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية وتطبيق «توكلنا»، وذلك من خلال 1509 جولات رقابية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

واستقبلت الأمانة 21 بلاغا عبر مركز البلاغات 940، عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية، داعية إلى ضرورة الإبلاغ عن مخالفات المنشآت، التي لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية، عبر مركز البلاغات، لمعالجتها.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة، على المنشآت التجارية والأسواق المركزية، وإغلاق المنشآت المخالفة؛ للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية.