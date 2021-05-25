شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 9 محلات واستبعاد 16 عاملا بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أمانة حفر الباطن ممثلة ببلدية شرق، 9 منشآت لعدم وجود تراخيص، واستبعدت 10 عمال لا يحملون شهادات تثبت خلوهم من الأمراض، وجارٍ المتابعة وتطبيق المخالفات بحق المخالفين، وذلك ضمن جولاتها المكثفة على المنشآت التجارية، ومنشآت الصحة العامة.

وامتدت الجولات الرقابية لبلدية جنوب على المحلات التجارية والصحية والمقاهي، وأسفرت عن إزالة الباعة المتجولين على الطرقات والحدائق العامة، وإتلاف 80 «هوز شيشة» متعددة الاستخدام، وإتلاف كيلوجرام من المواد الغذائية، واستبعاد 6 عمال لا يحملون الشهادات الصحية، إضافةً إلى إغلاق محل دون ترخيص.