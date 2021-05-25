شكرا لقرائتكم خبر عن 83 % إنجازا في مشروع تطوير سوق «الأربعاء الشعبي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنجزت وكالة المشاريع بأمانة محافظة الأحساء 83% من مشروعها لتطوير سوق الأربعاء الشعبي وسط مدينة المبرز، ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري ومعالجة أوجه التشوه البصري، خاصة أن السوق يمثل قيمة شعبية واجتماعية تمتد لأكثر من 50 عامًا، ويُقام على مساحة إجمالية تُقدر بـ 45 ألف متر مربع.

وأوضح أمين الأحساء م. عصام الملا، أن المشروع يأتي امتدادًا لخطط الأمانة في إعادة صياغة الأسواق الشعبية «الأسبوعية»، وتنظيمها بصورة أمثل، مع الحفاظ على الهوية الشعبية والتراثية لها، ومعالجة الانتشار العشوائي للباعة، وتنظيم الأسواق وفق أحدث المعايير ذات الطابع الشعبي والتراثي والتناسق العمراني، موضحًا أن مشروع تطوير السوق يتضمن إنشاء الممرات المظللة وساحة للفعاليات والمناسبات والنوافير التفاعلية ومظلات للباعة وغطاء نباتي، بالإضافة إلى تخصيص مضمار للمشاة بمحاذاة السوق ومواقع لعربات بيع الأطعمة «فود ترك»، ومواقع للأسر المنتجة وتهيئة موقع السوق لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف الملا أن الأمانة تسعى مستقبلاً إلى تطوير الأسواق الشعبية «الأسبوعية»؛ لأهميتها في المجتمع الأحسائي، وفي مقدمتها سوق الخميس في مدينة الهفوف، وسوق الجمعة في بلدة الطرف، وسوق الأحد في بلدة القارة، وسوق الاثنين في مدينة الجفر.

ونوَّه بأن مبادرة معالجة الانتشار العشوائي للباعة الجائلين تأتي في إطار الارتقاء بالبيئة العمرانية، انطلاقًا من توجيهات ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، وفق مرتكزات عدة؛ من بينها: تدعيم الابتكار والترفيه، والاندماج التصميمي والمعماري، والاستثمار، والاستدامة، وتطوير الخدمات العامة، والمحافظة على تراث الأسواق الشعبية.