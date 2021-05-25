شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 12461 طن «نفايات منزلية».. ورصد 40 مخالفة صحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت الإدارة العامة للنظافة التابعة لأمانة محافظة الأحساء 12461 طنًا من النفايات المنزلية، و8582 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات الإنشائية، بالإضافة إلى تطهير وتعقيم 2045 موقعًا، و27252 «آليات وحاويات»، باستخدام 20782 لترًا من المعقمات والمطهرات، وذلك في الأسبوعين الأولين من شهر شوال الجاري.

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة محافظة الأحساء خالد بووشل، أن الأمانة وامتدادًا لجهودها في المتابعة الرقابية للتأكيد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاشتراطات الصحية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، في أنشطة ومنافذ الصحة العامة والمتاجر، حررت 40 مخالفة للبروتوكولات الوقائية والتدابير الاحترازية.