شكرا لقرائتكم خبر عن 1.2 مليون ريال لمستفيدي «خيرية سيهات» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حقق برنامج «إفطار صائم» بجمعية سيهات الخيرية، إيرادات عينية ونقدية بمجموع وصل 1,267,572 ريالًا، فيما بلغت كلفة المساعدات 1,266,170 ريالًا، تم توزيعها بالكامل على 1,264 أسرة من الأسر المستفيدة.

وبلغ النقدي من الإيراد 1,017,722 ريالًا، فيما بلغت قيمة الإيراد العيني 249,850 ريالًا، تم صرفها جميعًا كبطاقة ذكية لصرفها بمركز تموينات غذائية، وسلال غذائية وكوبونات تم التبرع بها، لتغطي احتياجات أكثر من 6,150 فردًا من المحتاجين والأيتام.

وشكر رئيس مجلس الإدارة شوقي المطرود، المحسنين الداعمين والمساهمين بإنجاح البرنامج الذي يعد من أبرز برامج الجمعية الموسمية، مشيرًا إلى أن إيصال المساعدات لمستحقيها هو من أهم أهداف جمعية سيهات والحريصة على تحقيقه.

كما تقدم بشكره للعاملين على البرنامج الذين بذلوا جهدهم ووقتهم وعملوا ليل نهار طيلة الأشهر الثلاث الماضية لتلبية احتياج أكثر من ألف ومائتي أسرة، مشيدًا بجهود مسؤولة اللجنة بتول الصاخن وفريقها من المتطوعين الذين طوروا من البرنامج ليصل إلى ما وصل إليه اليوم، من حرص على خصوصية المستفيد ليأخذ احتياجاته للشهر الفضيل دون المساس بكرامته.