شكرا لقرائتكم خبر عن 4157 وحدة إنارة «LED» على «الميناء - الظهران - بقيق» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية استبدال وحدات الإنارة من نوع «صوديوم» إلى وحدات إنارة من نوع «LED»، وذلك على طريق «الميناء - الظهران - بقيق».

وأنجز فرع النقل تركيب 4157 وحدة إنارة، وجارٍ استكمال العمل بالطريق، وذلك بالتنسيق مع الشركة الوطنية لكفاءة الطاقة.

كان فرع الوزارة قد واصل العمل في كشط وإعادة سفلتة طريق الملك سعود من تقاطع الأمير سلطان إلى تقاطع الملك فهد بطول 5 كيلومترات بالاتجاهين، وذلك ضمن أعمال الصيانة الوقائية.

وأنهى الفرع صب الجدران الاستنادية والعوارض الخرسانية ضمن أعمال الطريق الدائري، بالتقاطع مع طريق بقيق في اتجاه طريق الرياض.