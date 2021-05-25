شكرا لقرائتكم خبر عن 60 % إنجازا بجسر تقاطع طريق الأمير نايف مع الشارع 18 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنجزت أمانة المنطقة الشرقية، 60% من الأعمال بجسر تقاطع طريق الأمير نايف مع الشارع الثامن عشر بالدمام، وذلك ضمن مبادرة رفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين معايير السلامة المرورية.

وقال المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان: سيسهم هذا الجسر في تسهيل وانسيابية الحركة المرورية، بالإضافة لباقي الجسور بطريق الأمير نايف شمالا وجنوبا ليكون محورا مستمرا لنقل الحركة من وإلى الدمام، موضحًا أنه تم الانتهاء من كامل الأعمال الخرسانية للقواعد والأعمدة والجدران الاستنادية، و50% من الركائز الطرفية للجسر، وجار تركيب الكمرات الخرسانية مسبقة الصنع، فيما يتم العمل حاليا على استكمال صبيات الخرسانة للركيزة الطرفية A2، واستكمال تنفيذ وتركيب الكمرات الخرسانية مسبقة الصنع.

واختتم: من المتوقع الانتهاء من أعمال الجسر نهاية العام الميلادي الجاري، ويأتي هذا المشروع ضمن خطة الأمانة الاستراتيجية لتنفيذ طرق محورية بالمنطقة، لتسهيل الحركة المرورية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.