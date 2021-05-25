شكرا لقرائتكم خبر عن «رافقتكم الصحة».. توعية المسافرين عبر المنافذ البرية والجوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ تجمع الشرقية الصحي حملة «رافقتكم الصحة» لتوعية المسافرين عبر المنافذ البرية والجوية «مطار الملك فهد الدولي بالدمام، وجسر الملك فهد، ومنفذ الخفجي، ومنفذ سلوى»، وتثقيفهم بأهم الإجراءات الاحترازية من فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد-19»، إلى جانب التأكيد على أهمية أخذ اللقاحات المعتمدة والتأكد من الفحوصات المطلوبة.

تأتي المبادرة حرصًا من التجمع على نشر الوعي وتثقيف المسافرين والمقيمين خلال سفرهم من المملكة، وإليها.

وتواصل الحملة جهودها في التوعية الصحية من خلال الوسائل الرقمية من كتيبات إلكترونية توعوية يمكن قراءتها عبر الهواتف النقالة والشاشات الرقمية، واللوحات الإرشادية في المنافذ ونشر الوسائل التوعوية بعدة لغات، بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة.