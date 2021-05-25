شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يتابع استراتيجية تحول «تراحم» من الرعوية للتنموية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، التقرير السنوي للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة الشرقية «تراحم»، المتضمن منجزات عام 2020 وتوجهات المرحلة المقبلة، لتحقيق استراتيجية تراحم الهادفة للتحول من الرعوية إلى التنموية، تماشيا مع برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030.

أبرز الإنجازات

جاء ذلك خلال استقبال سموه، في مكتبه بديوان الإمارة، أمس، رئيس مجلس إدارة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة الشرقية عبدالله آل سليمان، والذي قدم عرضا لسموه عن الإنجازات التي حققتها تراحم الشرقية خلال العام 2020، وتضمنت تقديم 2504 سلال غذائية لأسر السجناء بقيمة 2.103.381 ريالا، بالإضافة إلى الإفراج عن 38 سجينا معسرا بسداد مديونياتهم التي بلغت قيمتها 940.371 ريالا، وسداد فواتير الكهرباء لـ 224 أسرة بقيمة 283.784 ريالا، وتقديم أثاث منزلي وأجهزة كهربائية لـ 501 أسرة من الأسر التي ترعاها اللجنة في مختلف محافظات المنطقة الشرقية بقيمة بلغت 420.795 ريالا، وسداد إيجارات 217 منزلا بقيمة 1.419.212 ريالا، بالإضافة إلى العديد من الخدمات والإنجازات في مسار العناية الأسرية، وتم تقديم 12 دورة تدريبية لإرشاد زوجات السجناء وأبنائهم، والاستشارات الأسرية الهادفة لتحقيق الاستقرار الأسري والحفاظ على تماسك عائلات السجناء والمفرج عنهم وكذلك الاستشارات والخدمات القانونية.

حملة إلكترونيةعقب ذلك، اطلع سموه على نتائج الحملة الإلكترونية التي نفذتها اللجنة خلال شهر رمضان المبارك، في مختلف المنصات، بهدف تنمية موارد اللجنة المالية، وإتاحة الفرصة لكافة فئات المجتمع للمساهمة مع اللجنة في تقديم رعاية اجتماعية خيرية شاملة للسجناء والمفرج عنهم وأسرهم.

دعم واهتمامورفع عبدالله آل سليمان باسمه ونيابة عن أعضاء اللجنة شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على توجيهاته ودعمه للجنة واهتمامه بكل ما من شأنه خدمة ورعاية السجناء وأسرهم بالمنطقة، مشيرا إلى أن ذلك يعكس ما تتمتع به بلادنا من قيادة حكيمة تحرص على تطبيق النظام بحق الجناة مع رعايتهم وإصلاحهم ورعاية أسرهم ليعودوا أفرادا صالحين ومنتجين يساهمون في رقي مجتمعهم ووطنهم.

حضر اللقاء مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عضو مجلس إدارة تراحم الشرقية عبدالرحمن المقبل، ومدير سجون المنطقة الشرقية نائب رئيس لجنة تراحم الشرقية العميد عبدالله النفجان، ومساعد أمين عام غرفة الشرقية عضو مجلس إدارة تراحم الشرقية م. عبدالرحمن الحمين، والمدير التنفيذي للجنة د. يوسف الراشد.

تقديم 2504 سلال غذائية لأسر السجناء

الإفراج عن 38 سجينا معسرا بسداد مديونياتهم