شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يؤكد أهمية نقل اختصاصات بلدية لفرع «البيئة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نوه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بأهمية نقل بعض الاختصاصات البلدية لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وكذلك دمج قطاع توزيع المياه الوطنية وقطاع الثروة السمكية، تماشياً مع التحول الذي تعيشه القطاعات المختلفة لتحقيق أهداف وتطلعات القيادة الحكيمة «حفظها الله»، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكد سموه، خلال استقباله مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة م. عامر المطيري، بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس، أهمية التنسيق بين الجهات لضمان عدم تأثر الخدمات واستمرارية تقديمها بجودة للمواطن والمقيم.

وقدم م. عامر المطيري تقريرًا لسموه عن مسار النقل، مقدمًا شكره لسموه الكريم على توجيهاته السديدة، وأكد أن فرع الوزارة يحرص على تسلم المهام، التي كلف بها وفق خطة معدة لذلك وحرصاً على جودة هذه الخدمات.