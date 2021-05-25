السعودية | تشارك في "عين الصقر 2".. القوات اليونانية تصل السعودية

شكرا لقرائتكم تشارك في "عين الصقر 2".. القوات اليونانية تصل السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصلت اليوم إلى قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي، طائرات القوات الجوية اليونانية المقاتلة من طراز F16 للمشاركة في تمرين عين الصقر 2 ، الذي سيُنفَّذ خلال الشهر الحالي، حيث كان في استقبالهم قائد قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي قائد التمرين اللواء الطيار الركن ناصر القحطاني..

وصول افراد القوات اليونانية

وأكد اللواء الطيار الركن القحطاني، أن التمرين يأتي في إطار التعاون العسكري بين البلدين الصديقين، موكداً أهمية التمرين الذي ينفذ في نسختة الثانية وفق أعلى المعاييّر التدريبية والاحترازات الوقائية لجائحة كورونا.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، يهدف التمرين إلى صقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية للقوات الجوية المشاركة، ‏إضافة إلى تبادل الخبرات العسكرية في مجال تنفيذ وتخطيط العمليات الجوية ورفع مستوى الجاهزية القتالية.