السعودية | الخميس.. التعامد الأول للشمس على الكعبة المشرفة لهذا العام

شكرا لقرائتكم الخميس.. التعامد الأول للشمس على الكعبة المشرفة لهذا العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يستعد الراصدون لتعامد الشمس على الكعبة المشرفة يوم الخميس القادم 27 مايو ،2021 وقت أذان الظهر في المسجد الحرام، وتحديداً عند الساعة 12:18 ظهراً (9:18 صباحاً بتوقيت غرينتش) وهو التعامد الأول هذا العام.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابو زاهرة في حديث إلى "العربية.نت"، أن الشمس في لحظة التعامد ستكون بأقصى ارتفاع لها (89,55,37 درجة) حوالي 90 درجة، عندها سيختفي ظل الكعبة وظلال كل الاجسام في مكة، وفي نفس اللحظة ستكون الشمس مائلة في سماء المناطق البعيدة، وكلما كانت المسافة أبعد عن مكة كان ميل الشمس أكبر في قبة السماء، لذلك استخدم القدماء التعامد لتحديد اتجاه القبلة بطريقة بسيطة لا تقل في دقتها عن تقنيات الرصد الحديثة.

حساب محبط الأرض

كما أضاف: "تستخدم ظاهرة تعامد الشمس أيضا في حساب محيط الأرض، وذلك بواسطة بعض القواعد البسيطة في علم الهندسة، وهي طريقة قديمة تعود إلى أكثر من ألفين سنة أثبتت كروية الأرض، وتحدث ظاهرة تعامد الشمس لأن موقع الكعبة المشرفة ما بين خط الاستواء ومدار السرطان، فأثناء الحركة الظاهرية للشمس عبر السماء تصبح على استقامة مع الكعبة أثناء انتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان، خلال شهر مايو، حيث يحصل التعامد الاول، و عند عودة الشمس جنوباً إلى خط الاستواء قادمة من مدار السرطان في شهر يوليو عندها يحدث التعامد الثاني.

وتابع: "لذلك فالمناطق الواقعة في خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالاً وجنوباً، كلها تشهد هذه ظاهرة التعامد مرتين في السنة، ولكن بأوقات مختلفة تعتمد على خط عرض ذلك المكان، وتتميز به أماكن قليلة محصورة بين خط الاستواء ومداري السرطان والجدي".

معرفة اتجاه القبلة

وأوضح أيضاً "يمكن للقاطنين في الدول العربية والمناطق المجاورة للقطب الشمالي وإفريقيا وأوروبا والصين وروسيا وشرق آسيا، من استخدام ظاهرة تعامد الشمس لتحديد اتجاه القبلة عن طريق وضع قطعة من "الخشب" مثلا منتصبة بشكل عمودي على سطح الأرض وقت التعامد وسيشير الاتجاه المعاكس للظل نحو الكعبة المشرفة مباشرة.

جدير بالذكر، أن التعامد سيتكرر في اليوم التالي الجمعة بفارق بسيط في الزاوية عن اليوم السابق (الخميس) حيث ستكون الشمس على ارتفاع (89,54,41 درجة) وقت اذان الظهر في المسجد الحرام.