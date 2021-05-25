شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. شباب " الداير " يحولون المزارع إلى ملاعب ريفية لكرة القدم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

وثق مقطع فيديو تحويل شباب محافظة الداير المزارع المتواجدة إلى ملاعب ريفية تمزج بين الطبيعة والشغف أعلي الجبال الخضراء الشاهقة.

ورصد "فيديو" الإخبارية قصة الملاعب الريفية التي توجد على ارتفاع شاهق حيث يمارس فيها الأطفال لعبتهم المفضلة كرة القدم على بساط أخضر.

وجاءت الفكرة بعد معاناة الشباب في المنطقة لعدم وجود أماكن لقضاء وقت فراغهم حتي أصبحت المزرعة ملعبًا لهم في المنطقة حيث يقطعوا الجبال وصولاً لملعبهم المعلق.