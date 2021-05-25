المرور: المسافة الآمنة تحقق «فائدتين» لقائدي المركبات على الطرق

جدد المرور السعودي التأكيد على أهمية المسافة الآمن على الطرقات لأمان قائدي المركبات.

وقال: إن المسافة الآمنة (بين كل مركبة وأخرى) تجعل قائد المركبة يتصرف سريعًا وبشكل آمن في حال حدوث أي طارئ أثناء السير على الطرقات، وفق لحساب «المرور السعودي» بموقع تويتر.

واستكمل برسالة توعوية لقائدي المركبات: عدم ترم مسافة كافية يعد من أعلى مسببات الحوادث المرورية في المملكة؛ لذلك يفضل ترك مسافة كافية بقدر ثانيتين بين كل مركبة وأخرى أثناء السير على الطرق.

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