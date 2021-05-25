وزارة الموارد البشرية: عدم صرف الرواتب في الإجازة مخالفة

جددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التأكيد أن تأخير صرف الأجور والرواتب مخالفة للنظام تستوجب الإبلاغ.

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد للوزارة قال فيه أحد المستفيدين: هل يعد عدم صرف الرواتب بالإجازة من قبل المدارس الأهلية أو صرف جزء منه فقط، مخالفة؟

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» بموقع «تويتر»، إن تأخير صرف الأجور يعتبر مخالفة للنظام، بإمكانك رفع بلاغك إلكترونيًّا عبر تطبيق معًا للرصد، على الرابط التالي:

الابستور

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