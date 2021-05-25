وزارة «التنمية الاجتماعية»: 13 وحدة وفريق للحماية الاجتماعية بالرياض

أوضح فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أن إدارة الحماية الأسرية تقدم خدماتها لحالات العنف الأسري في المنطقة من خلال " وحدة وفريق للحماية الاجتماعية موزعة على العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها.

وذكر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، أن وحدة الحماية الاجتماعية بالرياض تستقبل يومياً ما يقارب من 50 بلاغًا ويتعامل معها موظفو الوحدة البالغ عددهم 118 إخصائيًّا وإخصائية بحسب درجة خطورة الحالة التي تختلف مابين الحرجة ومنخفضة الخطورة مبيناً أن بعض الحالات تستدعي تدخلًا سريعًا بالتعاون مع الجهات المختصة مثل حالات الإيذاء والبعض الآخر منها لا يحتاج إلا إلى خدمات الإرشاد والتوجيه الأسري فقط من قبل الكادر الاجتماعي أو النفسي بوحدات الحماية.

وتتلقى وحدات الحماية الاجتماعية البلاغات من خلال الرقم المجاني (١٩١٩) على مدار الـ24 ساعة وتقدم خدماتها لضحايا العنف الأسري بشتى أنواعه اللفظي والنفسي والجسدي والجنسي من فئات الأطفال دون سن الثامنة عشر والمرأة (أيًّا كان عمرها) والفئات المستضعفة من كبار السن وذوي الإعاقة كما تقدم خدمة الإيواء المؤقت لضحايا العنف الأسري إذا استلزم الأمر لذلك.

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