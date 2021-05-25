قانوني عن تصوير مشهور لفتاة تعمل في مقهى والتنمر عليها: نفذ جريمتين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المستشار القانوني إبراهيم المشعل، أن صناعة المحتوى لدى بعض المؤثرين فيها بها بعض الجهل بدافع الحصول على أكبر عددٍ من الإعجاب والمشاهدات.

تنمر!

وأضاف المشعل، في تصريحات إلى الإخبارية، أن بعض المشاهير بحاجة إلى المزيد من التثقيف قانونيًّا وأخلاقيًّا حول نوع المحتوى الذي ينشرونه، وذلك تعليقًا منه على قيام مشهور بتصوير فتاة تعمل في إحدى المقاهي والتنمر عليها.

جريمة:

وأضاف المستشار القانوني أن ذلك التصرف يعد انتهاكًا لخصوصية الآخرين وجريمة معلوماتية وتنمرًا، وليس ترفيهًا، حيث يعاقب عليها القانون ومن حق الفتاة المتضررة رفع دعوى قانونية وقضائية على المشهور لارتكابه جريمتين تنمر وجريمة معلوماتية بتصوير القناة في مكان عام بشكل غير نظامي، ودون استئذان من الفتاة.

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