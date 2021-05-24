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السعودية: وفاة الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز

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محمد الفلاح - الإثنين 24 مايو 2021

 أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأميرة  الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود. 

 

وجاء في بيان الديوان الملكي "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها يوم غدٍ الثلاثاء في مدينة الرياض، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".

 

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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