شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكي: وفاة الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الديوان الملكي، وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

وذكر بيان الديوان الملكي: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 13 / 10 / 1442هـ ، في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.