أمريكا عن السعودية: شريك رئيسي بالشرق الأوسط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت واشنطن، الإثنين، أن السعودية شريك رئيسي في الشرق الأوسط وركيزة هامة للبنية الأمنية الإقليمية.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي، إن السعودية شريك رئيسي في الشرق الأوسط وركيزة هامة للبنية الأمنية الإقليمية.



وتابع، في تغريدة على موقع القيادة المركزية الأمريكية، قائلا:" أنا فخور للغاية بالعلاقة الاستراتيجية التي بنيناها على مر السنين".

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" مؤخرا، أن السعودية شريك رئيسي للولايات المتحدة في المنطقة، وأنها ركيزة مهمة لهيكل الأمن الإقليمي.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، دعم بلاده للمملكة العربية السعودية في الدفاع عن أراضيها ومواجهة التهديدات الحوثية.

ودعا كيربي في مؤتمر صحفي مليشيا الحوثي إلى وقف هجماتها والعمل على تحقيق حل سياسي.

وعن التهديدات الإيرانية، أشار إلى أن الإدارة الأمريكية تدرك أن إيران لا تزال تشكل تهديداً لجيرانها ومصالح الأمن القومي الأمريكي بالمنطقة.

وأضاف أن برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية لايزال موجوداً، مؤكدا أن دعم إيران المستمر للجماعات الإرهابية في المنطقة يمثّل مشكلة، وقد تسارع من نواحٍ كثيرة، مما يهدد المصالح الأمريكية، ومصالح حلفائها في المنطقة.

وأشادت الولايات المتحدة الأمريكية، بالدور الحيوي للمملكة العربية السعودية في محاولات إنهاء الحرب باليمن.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال تصريحات صحفية: "السعودية أظهرت من خلال أفعالها رغبتها في الوصول إلى اتفاق سلام باليمن وهو أمر إيجابي للغاية".

وأوضح بلينكن أن هناك حاجة إلى عقد اتفاق سلام في اليمن ونعمل بجد على تحقيق ذلك مع الحلفاء.

وكانت السعودية طرحت في مارس/آذار الماضي، مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل، تتضمن وقف إطلاق نار شاملا تحت مراقبة الأمم المتحدة.