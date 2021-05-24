الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-25

الجوازات: ينبغي استلام جواز السفر خلال 90 يومًا من إصداره أو تجديده

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجهت المديرية العامة للجوازات تنبيهًا هامًّا بشأن موعد استلام جواز السفر.

استلام جواز السفر:

وقالت الجوازات في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنه ينبغي استلام جواز السفر خلال 90 يومًا من إصداره أو تجديده لتفادي إلغاء الجواز وعدم استرداد الرسوم.

المستفيدون من أبشر:

وفي وقت سابق، أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن المستفيدين من منصة أبشر لن يكون بمقدورهم التقدم بطلب تجديد جواز السفر عن طريق إدارات الجوازات المنتشرة في كافة مناطق المملكة.

وقالت الجوازات السعودية: إن المستفيدين من أبشر لن يتم استقبال طلبات تجديد جوازاتهم عن طريق مراجعة إدارات الجوازات، حيث يمكنهم التجديد عبر المنصة.

طريقة تجديد جواز السفر:

ويتم تجديد جواز السفر عبر منصة أبشر من خلال الخطوات التالية :

سجل الدخول إلى بوابة (أبشر).

اختر (المواطنين) من القائمة الرئيسية.

اذهب إلى خدمات الجوازات من قائمة الخدمات الإلكترونية.

قدّم طلب تجديد جواز.

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