اخبار السعوديه

الجوازات: ينبغي استلام جواز السفر خلال 90 يومًا من إصداره أو تجديده

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم الجوازات: ينبغي استلام جواز السفر خلال 90 يومًا من إصداره أو تجديده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-25

الجوازات: ينبغي استلام جواز السفر خلال 90 يومًا من إصداره أو تجديده

لتفادي إلغاء الجواز وعدم استرداد الرسوم

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجهت المديرية العامة للجوازات تنبيهًا هامًّا بشأن موعد استلام جواز السفر.

استلام جواز السفر: 

وقالت الجوازات في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنه ينبغي استلام جواز السفر خلال 90 يومًا من إصداره أو تجديده لتفادي إلغاء الجواز وعدم استرداد الرسوم.

المستفيدون من أبشر:

وفي وقت سابق، أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن المستفيدين من منصة أبشر لن يكون بمقدورهم التقدم بطلب تجديد جواز السفر عن طريق إدارات الجوازات المنتشرة في كافة مناطق المملكة.

وقالت الجوازات : إن المستفيدين من أبشر لن يتم استقبال طلبات تجديد جوازاتهم عن طريق مراجعة إدارات الجوازات، حيث يمكنهم التجديد عبر المنصة.

طريقة تجديد جواز السفر:

ويتم تجديد جواز السفر عبر منصة أبشر من خلال الخطوات التالية :

  • سجل الدخول إلى بوابة (أبشر).
  • اختر (المواطنين) من القائمة الرئيسية.
  • اذهب إلى خدمات الجوازات من قائمة الخدمات الإلكترونية.
  • قدّم طلب تجديد جواز.

شارك الخبر

شارك الخبر




الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا