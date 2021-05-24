شركة آبل تعلن عن موعد مؤتمر المطورين القادم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-25

متابعات الخليج 365 - متابعة

كشفت شركة آبل عن موعد مؤتمر المطورين القادم، مُعلنة أنه سيكون في تاريخ 6 يونيو المقبل بعد 14 يومًا من الآن.

شركة آبل تكشف الأنظمة والبرمجيات الجديدة

وأفصحت الشركة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن أهداف المؤتمر، موضحة أنه يستهدف الحديث عن الأنظمة والبرمجيات الجديدة مثل نظام الآيفون الجديد iOS15.

وتفاعل مغردون مع إعلان الشركة، حيث سأل مغرد:” هل رايح ينزل آيفون جديد أو برامج فقط؟”، لترد الشركة: “برمجيات وأنظمة فقط والأجهزة شهر ٩ ميلاديًا”.

إغلاق 100 متجر

وسابقًا أغلقت شركة آبل الأمريكية، كافة متاجر التجزئة في ولاية كاليفورنيا ولندن وسط إجراءات إغلاق مشددة في تلك المدن، وذلك بشكل مؤقت وسط موجة إصابات عنيفة بفيروس كورونا.

وأعلنت الشركة عن إغلاق كافة متاجر التجزئة التابعة لها في ولاية كاليفورنيا والبالغ عددها نحو 53 متجرًا بعد يوم واحد من إغلاقات شبيهة في مدينة لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو.

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