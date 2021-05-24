توقعات بأمطار رعدية غدًا على 4 مناطق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس ليوم غد الثلاثاء.

طقس الغد:

وتوقع مركز الأرصاد هطول أمطار رعدية على مرتفعات نجران وعسير والباحة، تمتد إلى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة، وسماء غائمة جزئيًّا، قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق القصيم، والرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

كما تشمل الحالة الجوية، رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق حائل، والجوف، والشمالية وأجزاء من منطقة المدينة المنورة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا، فتسجل مكة المكرمة والمدينة المنورة 45 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 18 درجة مئوية في تبوك.

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