السعودية | التحالف: تدمير لغم حوثي "إيراني" الصنع بالبحر الأحمر

شكرا لقرائتكم التحالف: تدمير لغم حوثي "إيراني" الصنع بالبحر الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الإثنين، اكتشاف وتدمير لغم بحري بجنوب البحر الأحمر زرعته الميليشا الحوثية.

وقال إن اللغم البحري المكتشف إيراني الصنع من نوع "صدف".

كما أكد أن زراعة الألغام البحرية بدعم إيراني تهديد خطير للملاحة الدولية والتجارة العالمية.

وأكد التحالف إزالة وتدمير ما مجموعه 205 ألغام بحرية نشرتها الميليشيا الحوثية عشوائياً.

هجوم عدائي

وفي وقت سابق اليوم، أكدت قيادة القوات المشتركة للتحالف في اليمن إحباط عملية هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ لميليشيا الحوثي الإرهابية جنوب البحر الأحمر.

ميناء الحديدة

وشددت على أن الميليشيا تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من الحديدة.

كما أضافت أن الحوثيين مازالوا مستمرين بتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

يشار إلى أن الميليشيات الحوثية لطالما عمدت إلى تهديد الملاحة في المنطقة سواء عبر الألغام أو عبر إرسال الزوارق المفخخة.