شكرا لمتابعة خبر عن إتلاف 5 آلاف كجم خضروات وفواكه فاسدة في العاصمة المقدسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، مساء اليوم، أن وكالة البلديات، متمثلة في بلدية المسفلة الفرعية، أتلفت أكثر من 5 آلاف كجم خضروات وفواكه غير صالحة للإستهلاك الآدمي.

وأضافت أن ذلك جاء خلال الحملة الميدانية التي نفذتها الفرق الرقابية على المباسط العشوائية والباعة الجائلين في النكاسة وحوش بكر.

ونوهت بأنه تم تنفيذ هذه الحملة بمساندة ودعم من الإدارة العامة للنظافة والضبط الإداري.