شكرا لمتابعة خبر عن محمد عبده يدعو أصحاب المشاريع الصغيرة والكبيرة للاستثمار في مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

دعا الفنان محمد عبده، اليوم الاثنين، أصحاب المشاريع الصغيرة والكبيرة للاستثمار في مكة، بعد زيارة أجراها إلى مقر أمانة العاصمة المقدسة.

وقال محمد عبده:"سمعت من أمين مكة شيئًا مفرحًا وترحيبًا، مطلوب منا هذه بلدنا دعم المشاريع ونحن خدّام مكة.. وأتمنى استمرار أصحاب المشاريع الصغيرة والكبيرة في مكة".

وأوضح:"أمانة مكة تدعم ما أوتيت من قوة هذه المشاريع من أنفاق وجسور رغم وعورة المكان، بعناية كبيرة من حكومة المملكة".