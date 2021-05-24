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محمد عبده يدعو أصحاب المشاريع الصغيرة والكبيرة للاستثمار في مكة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

دعا الفنان محمد عبده، اليوم الاثنين، أصحاب المشاريع الصغيرة والكبيرة للاستثمار في مكة، بعد زيارة أجراها إلى مقر أمانة العاصمة المقدسة.

وقال محمد عبده:"سمعت من أمين مكة شيئًا مفرحًا وترحيبًا، مطلوب منا هذه بلدنا دعم المشاريع ونحن خدّام مكة.. وأتمنى استمرار أصحاب المشاريع الصغيرة والكبيرة في مكة".

وأوضح:"أمانة مكة تدعم ما أوتيت من قوة هذه المشاريع من أنفاق وجسور رغم وعورة المكان، بعناية كبيرة من حكومة المملكة".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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