شكرا لمتابعة خبر عن تأييد حكم القتل تعزيزًا بحق خاطفة الدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

أيدت المحكمة العليا، اليوم الاثنين؛ حكم القتل تعزيرًا والصادر بحق خاطفة الدمام، بعد إدانتها بالخطف والتبني، والتزوير، وإقامة علاقة غير شرعية.

كما قررت المحكمة العليا تأييد حكم محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية المؤيد لحكم محكمة الجزائية بالدمام الصادر في شهر محرم الماضي والذي يقضي بالقتل تعزيرًا بحق خاطفة الدمام.

يذكر أن المحكمة الجزائية بالدمام أصدرت حكمًا في محرم الماضي الحكم بالقتل تعزيزًا بحق خاطفة الدمام بعد إدانتها بالخطف والتبني، ومن ثم تم تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية في جمادى الثاني.