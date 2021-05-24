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الصحة: لا يوجد وفيات بكورونا بين المحصنين باللقاح في المملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أنه لم يتم  تسجيل أي حالة وفاة للأشخاص المحصنين حتى الآن في المملكة باللقاحات المضادة لفيروس .

وأبانت وزارة الصحة أن تأثير كورونا يتضاعف مرات عديدة عند كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لافتة إلى أن التحصين أهم خطوة لحمايتهم وخفض خطورة الإصابة.

وأشارت:" الدراسات أثبتت أن المرضى المصابين بالسكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة بالمملكة، معرضون للوفاة أكثر بـ 66 ضعفًا مقارنة بالأصحاء".

وتابعت أن الفئة العمرية 50 فأكثر يشكلون نسبة 78% من الوفيات، في حين أن مرضى السكري معرضون للوفاة أكثر بـ 6 أضعاف مقارنة بالأصحاء، مشيرة إلى أن مرضى الضغط معرضون للوفاة أكثر بـ 5 أضعاف مقارنة بالأصحاء، بينما مرضى السمنة والكلى معرضون للوفاة أكثر بـ 5 أضعاف مقارنة بالأصحاء.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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