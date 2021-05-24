شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: لا يوجد وفيات بكورونا بين المحصنين باللقاح في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة للأشخاص المحصنين حتى الآن في المملكة باللقاحات المضادة لفيروس كورونا

وأبانت وزارة الصحة أن تأثير كورونا يتضاعف مرات عديدة عند كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لافتة إلى أن التحصين أهم خطوة لحمايتهم وخفض خطورة الإصابة.

وأشارت:" الدراسات أثبتت أن المرضى المصابين بالسكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة بالمملكة، معرضون للوفاة أكثر بـ 66 ضعفًا مقارنة بالأصحاء".

وتابعت أن الفئة العمرية 50 فأكثر يشكلون نسبة 78% من الوفيات، في حين أن مرضى السكري معرضون للوفاة أكثر بـ 6 أضعاف مقارنة بالأصحاء، مشيرة إلى أن مرضى الضغط معرضون للوفاة أكثر بـ 5 أضعاف مقارنة بالأصحاء، بينما مرضى السمنة والكلى معرضون للوفاة أكثر بـ 5 أضعاف مقارنة بالأصحاء.