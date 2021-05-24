شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. محلل اقتصادي: التخصيص سيطال التعليم والصحة والنقل ولن يكون على حساب المواطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المحلل الاقتصادي سليمان العساف، إن التخصيص سيطال قطاعات عدة منها التعليم والصحة والنقل والموانئ وخدمات النقل وتقنية المعلومات، مؤكدا أن التخصيص لن يكون على حساب المواطن.

وأشار سليمان العساف خلال مداخلة مع قناة العربية، إلى 5 مزايا سيوفرها برنامج التخصيص في السعودية عبر 160مشروعا.

وأوضح أن المزايا تشمل تحسين الخدمات وتوفير مدخلات تدر أموالا على الخزينة ومن المتوقع أن تكون ما بين 50 إلى 80 مليار والتي ستحول إلى مشاريع رأسمالية.

ولفت:"سيخفف عن كاهل الدولة 100 مليار ريال سنويا تصرف على هذه القطاعات وتحرك القطاع الخاص وتمنحه فرصا للاستثمار في مشاريع قائمة ومكتملة النمو، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الخارجية لتشجيع المستثمرين الأجانب".