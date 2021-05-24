شكرا لمتابعة خبر عن هيئة الزكاة : 5 حالات تعد ضمن مخالفات التهرب في ضريبة السلع الانتقائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الحالات التي تعتبر ضمن مخالفات التهرب الزكوي والضريبي في نظام ضريبة السلع الانتقائية.

وأشارت إلى أن هذه الحالات تتمثل فيما يلي:

1- عدم التسجيل في الهيئة في حال كان المكلف خاضعًا للتسجيل في ضريبة السلع الانتقائية

2- تقديم ورفع إقرار مبني على بيانات ومستندات غير صحيحة بشكل متعمد

3- إخفاء الدفاتر والسجلات والمستندات الخاصة بالمنشأة قبل بدء الهيئة بالفحص

4- حيازة سلع انتقائية دون سداد الضريبة المستحقة عليها

5- الإنتاج دون ترخيص مستودع ضريبي