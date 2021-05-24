شكرا لمتابعة خبر عن هيئة الزكاة : 5 حالات تعد ضمن مخالفات التهرب في ضريبة السلع الانتقائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الحالات التي تعتبر ضمن مخالفات التهرب الزكوي والضريبي في نظام ضريبة السلع الانتقائية.
وأشارت إلى أن هذه الحالات تتمثل فيما يلي:
1- عدم التسجيل في الهيئة في حال كان المكلف خاضعًا للتسجيل في ضريبة السلع الانتقائية
2- تقديم ورفع إقرار مبني على بيانات ومستندات غير صحيحة بشكل متعمد
3- إخفاء الدفاتر والسجلات والمستندات الخاصة بالمنشأة قبل بدء الهيئة بالفحص
4- حيازة سلع انتقائية دون سداد الضريبة المستحقة عليها
5- الإنتاج دون ترخيص مستودع ضريبي