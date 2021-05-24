شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. مختص يكشف سبب انتشار "الفطر الأسود" في الهند بالتزامن مع جائحة كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد أستاذ التخدير المساعد بجامعة الملك سعود، ناصر توفيق، أن الفطر الأسود موجود في جميع أنحاء العالم، لكن ذاع صيته بعد انتشاره في الهند ووفاة الفنان المصري، سمير غانم به.

وذكر، خلال حديثه بقناة "الإخبارية"، هذا المرض يصيب من يعانون من نقص المناعة مثل مرضى السكري ومن لديه مشاكل في الكبد.

وأرجع سبب انتشار هذا المرض في الهند بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا في العالم، إلى أن الهند تمتلك أعداد مهولة من السكان، ولا تمتلك القدرة على احتواء المرض لذلك زاد عدد الإصابات فيها، مؤكدًا أن المرض لا علاقة له بفيروس كورونا.

ولفت إلى أن المملكة لم ترصد أي إصابات بالفطر الأسود، مضيفا أن الفطر الأبيض هو التهاب فطري يصيب من لديه نقص مناعة.