شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المنيع: الأعمال الصالحة في مكة والمدينة أفضل من غيرها في الأجر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبد الله المنيع، أنه ثبت عن الرسول ﷺ أن الصلاة مضاعفة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمسجد الأقصى، لافتا إلى أن مجموعة من أهل العلم قاسوا الصلاة على غيرها من العبادات.

وأبان الشيخ عبد الله المنيع خلال لقائه على قناة "السعودية"، أن العبادات مثل صلوات النوافل والجنازة والكسوف والخسوف والاستسقاء، وما يتعلق بالصدقات والأذكار وكذلك ما يخص الأعمال الصالحة، مضاعفة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار إلى وجود خلاف حول ثواب الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي وغيرهما من المساجد والبيوت خارج محيطهما، موضحا أنه مع الرأي القائل بأن المقصود هنا كامل محيط مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتابع أن الصلاة في أي من أنحاء مكة المكرمة تعادل 100 ألف صلاة، ولكن الصلاة في الكعبة أفضل من جميع المساجد، مضيفا أن الصلاة في المسجد النبوي تعادل 1000 صلاة عن غيرها في أي مسجد.