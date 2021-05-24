شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. شاب سعودي يضرب مثلاً يحتذ به في العمل التطوعي الدولي الإنساني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ضرب الشاب السعودي إبراهيم الدوسري مثلاً يحتذى به في الإنسانية من خلال عمله التطوعي الدولي برفقة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث تم تعيينه كأصغر مستشار في القانون الدولي الإنساني في العالم.

وبدأت قصة "الدوسري" خريج القانون من جامعة الشارقة بالإمارات والحاصل على الدبلوم العالي في الأعمال الإنسانية، بالعمل مع المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر.

وعن ذلك، قال "الدوسري" خلال حواره مع موقع "العربية"، أنه انتقل للعمل مع مركز الملك سلمان في إدارة البرامج التطوعية والتي تساهم في العمل مع 24 دولة لحماية الضحايا المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.

وتابع: "التطوع في الخارج يختلف عن التطوع الداخلي؛ نظراً لحاجة العمل إلى مهارات عدة ومعرفة آليه التعامل مع أزمات الحروب والكوارث والفقر".

كما أكد "الدوسري" أن عدد الدول التي تطوع للعمل فيها بلغت 20 دولة في 3 قارات هي آسيا وإفريقيا و أوروبا، مشيرًا إلى أن مركز الملك سلمان ساهم في تنظيم العمل التطوعي.