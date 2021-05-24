شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الزعاق": لا نشاهد الجزء المعتم من القمر بسبب سرعة دورانه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح خبير الفلك خالد الزعاق سبب عدم رؤية الجزء المعتم من القمر ومشاهدة الجزء المضئ فقط منه.

وقال "الزعاق" خلال فقرة "تقويم" المذاعة على قناة "العربية": "القمر له وجهان وجه مضاء ووجه مظلم المضاء يشاهده كل العالم والمظلم لم يشاهده إلا رواد الفضاء فهو يدور حول نفسه كل 27 يوم ونصف".

وتابع: "يدور القمر أيضًا حول الأرض ذلك لا نشاهد منه إلا حزءًا واحدًا وهو المضئ؛ وذلك لأن سرعة دوران القمر حول نفسه مساوية سرعة دورانه حول الأرض كالذي يطوف حول الكعبة".

وأضاف: "القمر جسم معتم إنما يعكس ضوء الشمس الساقط عليه فرؤيتنا للقمر تعتمد على زاوية الرؤية لذلك نشاهده هلالاً وبدرًا".